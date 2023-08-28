Интернет-магазин уборочной техники и клинингового оборудования Eterial.com
Компания Этериал — интернет магазин профессионального уборочного оборудования: 10 000 товаров в наличии постоянно!
Хотите повысить эффективность работы вашей клининговой компании?
В ассортименте нашего интернет магазина 5 000 единиц техники и более 10 000 единиц оригинальных запчастей, аксессуаров и различного уборочного оборудования. Это клининговый инвентарь для предприятий агропромышленного комплекса, автомоечных центров, автомобильных, промышленных, клининговых компаний и бытового сектора.
В интернет-магазине Этериал можно купить профессиональное уборочное оборудование:
- Аппараты высокого давления для обслуживания автотранспорта в сфере услуг, производстве, промышленности.
- Многофункциональные пылесосы для качественной уборки в любых условиях.
- Подметальные машины для эксплуатации на крупных складах, заводах и предприятиях, строительных объектах, включая транспортную инфраструктуру.
- Гигиенические средства и держатели для оснащения туалетных комнат в общественных местах, учебных заведениях, офисах.
- Уборочное оборудование для уборки парков, садов, улиц и помещений разного назначения.
- Парогенераторы для использования на автомойках и станциях технического обслуживания, в клининговых компаниях, гостиницах и отелях.
Кроме уборочной техники в каталоге представлены аксессуары для аппаратов высокого давления, ковровых экстракторов, парогенераторов и пылесосов, однодисковых и подметальных, поломоечных машин, аккумуляторы и зарядные устройства. Также можно оформить заказ на средства по уходу за автомобилем, чистящие, моющие и обеззараживающие средства для промышленных и производственных помещений.
Наши преимущества:
Помогают нам с успехом занимать лидирующие позиции на рынке современного клинингового оборудования.
- Оригинальное оборудование и запчасти с гарантией.
- Широкая дилерская сеть и прямые отгрузки из Москвы с доставкой от 24 часов по РФ.
- Возможность приобретения клининговой техники в лизинг.
- Скидки и подарки в праздничные дни.
Особо выделяем высокий уровень клиентского сервиса:
- Монтаж и пусконаладочные работы «под ключ».
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Гарантируем высокую производительность и длительное время безотказной работы уборочного оборудования. В случае поломки вам не придется заниматься ремонтом. Мы ремонтируем все узлы, включая батареи. Подберем запасные части и аксессуары для моечной и уборочной техники. Бракованную продукцию заменяем, а на время замены предоставляем временный инвентарь для уборки.
Партнеры интернет магазина Этериал — это мировые лидеры рынка уборочного оборудования
Производят технику для поддержания чистоты с профессиональной точки зрения.
- Karcher
- Nilfisk
- IPC GROUP
- Kranzle
- VIPER Industrial Products
- Ghibli & Wirbel SpA
- Tork
- Unger
- TTS
- Vileda
- Hako
- Cleanfix
Мы консультируем по выбору нужного уборочного оборудования: поможем сравнить модели по характеристикам, отберем технику по заданным критериям. Чтобы получить консультацию и оформить заказ свяжитесь с менеджерами удобным для вас способом.