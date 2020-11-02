Этериал: интернет-магазин профессионального уборочного оборудования и инвентаря

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Этериал
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Интернет-магазин уборочной техники и клинингового оборудования Eterial.com

Компания Этериал — интернет магазин профессионального уборочного оборудования: 10 000 товаров в наличии постоянно!

Хотите повысить эффективность работы вашей клининговой компании?

В ассортименте нашего интернет магазина 5 000 единиц техники и более 10 000 единиц оригинальных запчастей, аксессуаров и различного уборочного оборудования. Это клининговый инвентарь для предприятий агропромышленного комплекса, автомоечных центров, автомобильных, промышленных, клининговых компаний и бытового сектора.

В интернет-магазине Этериал можно купить профессиональное уборочное оборудование:

  • Аппараты высокого давления для обслуживания автотранспорта в сфере услуг, производстве, промышленности.
  • Многофункциональные пылесосы для качественной уборки в любых условиях.
  • Подметальные машины для эксплуатации на крупных складах, заводах и предприятиях, строительных объектах, включая транспортную инфраструктуру.
  • Гигиенические средства и держатели для оснащения туалетных комнат в общественных местах, учебных заведениях, офисах.
  • Уборочное оборудование для уборки парков, садов, улиц и помещений разного назначения.
  • Парогенераторы для использования на автомойках и станциях технического обслуживания, в клининговых компаниях, гостиницах и отелях.

Кроме уборочной техники в каталоге представлены аксессуары для аппаратов высокого давления, ковровых экстракторов, парогенераторов и пылесосов, однодисковых и подметальных, поломоечных машин, аккумуляторы и зарядные устройства. Также можно оформить заказ на средства по уходу за автомобилем, чистящие, моющие и обеззараживающие средства для промышленных и производственных помещений.

Наши преимущества:

Помогают нам с успехом занимать лидирующие позиции на рынке современного клинингового оборудования.

  • Оригинальное оборудование и запчасти с гарантией.
  • Широкая дилерская сеть и прямые отгрузки из Москвы с доставкой от 24 часов по РФ.
  • Возможность приобретения клининговой техники в лизинг.
  • Скидки и подарки в праздничные дни.

Особо выделяем высокий уровень клиентского сервиса:

  • Монтаж и пусконаладочные работы «под ключ».
  • Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Гарантируем высокую производительность и длительное время безотказной работы уборочного оборудования. В случае поломки вам не придется заниматься ремонтом. Мы ремонтируем все узлы, включая батареи. Подберем запасные части и аксессуары для моечной и уборочной техники. Бракованную продукцию заменяем, а на время замены предоставляем временный инвентарь для уборки.

Партнеры интернет магазина Этериал — это мировые лидеры рынка уборочного оборудования


Производят технику для поддержания чистоты с профессиональной точки зрения.

  • Karcher
  • Nilfisk
  • IPC GROUP
  • Kranzle
  • VIPER Industrial Products
  • Ghibli & Wirbel SpA
  • Tork
  • Unger
  • TTS
  • Vileda
  • Hako
  • Cleanfix

Мы консультируем по выбору нужного уборочного оборудования: поможем сравнить модели по характеристикам, отберем технику по заданным критериям. Чтобы получить консультацию и оформить заказ свяжитесь с менеджерами удобным для вас способом.

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